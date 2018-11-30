〈醫療科技展開展〉判斷腫瘤不必穿刺 安克生醫推出「安克甲狀偵」

醫療科技展盛大舉行中，美吾華 ‧ 懷特 ‧ 安克生醫集團也在展覽中展出自己的產品，其中安克生醫 (4188-TW) 總經理李伊俐表示，此次推出的「安克甲狀偵」，能準確協助醫師判斷甲狀腺結節的良惡性判讀，有助早期發現和治療，讓民眾省去不必要的穿刺和切除手術，也有助於節省健保支出。

李伊俐指出，「安克甲狀偵」結合人工智慧與癌症早期診斷技術，把智慧醫療影像帶到下一個時代，「安克甲狀偵」可以讓病患無須作穿刺檢查便可以判斷甲狀腺腫瘤的狀況，這種無痛、準確及快速的案例，造福許多病患。

李伊俐說明，之前已經有許多案例是判斷不準確，開刀取出良性腫瘤，後續導致需終身服藥的病例。

另外，懷特生醫 (4108-TW) 在新藥的方面展出「懷特血寶」凍晶注射劑，這款藥物主要是針對「癌因性疲憊症」而推出，讓因為癌症治療而疲憊、食慾不振、睡眠品質不佳的病患能夠舒緩病症，這也是 TFDA 第一個核准上市的「癌因性疲憊症」處方藥，成效頗豐。

而集團中的聲博科技主藥專產超音波探頭，此次成功研發出高端超音波相容替代性探頭，除了可以與醫院體系接軌，也能與集團中的安克生醫形成軟硬體結合，聲博科技也表示，未來時機成熟後，會有上市的計畫。

