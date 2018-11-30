元大證主辦王道銀特別股籌資案 公開申購率達145.7%破紀錄

由元大證主辦的王道銀發行 30 億元特別股的籌資案，自送件以來即受到市場高度關注，元大證今 (30) 日指出，本案公開申購張數共 28500 張，11 月 20 日至 11 月 22 日申購期間公開申購率達 145.7%，打破過去申購特別股的紀錄，預計於 2019 年 1 月 9 日掛牌，股票代號為 2897A。

元大證表示，王道銀特別股籌資案受投資人熱烈迴響，一改過去公開發行特別股公開申購率偏低的狀況，申購情形踴躍，打破過去申購特別股的紀錄，公開申購率達 145.7%，本案 30 億的款項已於昨 (29) 日全數收足並解存公司存儲專戶，順利募集完成。

元大證進一步說明，本次王道銀募資是配合巴賽爾資本協定三 (BaselIII) 和提升資本適足率、第一類資本比率和普通股權益比率要求，隨著 30 億資金到位，預計至年底資本適足率和第一類資本適足率可由 12.76%、10.36%，提升至 13.21%、11.15%，可提升未來金融市場變動風險承擔的能力，並有助公司未來整體營運發展。

元大證近年成功主辦各大金控如中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW) 和國泰金 (2882-TW) 特別股承銷案。