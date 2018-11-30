達運光電研發雲端物聯 營運邁大步

文．蔡武穆

掌握 IOT 物聯網商機，興櫃商達運光電以既有的光纖網路技術，協助客戶擴建雲端平台，提供加值性服務，目前在智慧安防及智慧長照領域已見成效，挹注今年營收一．七億元，佔整體營收一五％，達運光電看好物聯網未來成長性，目前國內外還有多項專案正在商談，是未來營收成長的小金雞。

達運光電原本就以光纖網路的技術設備見長，二○一四年在美國電信客戶要求下，投入雲端物聯的技術研發，二○一六年開始布局東北亞及東南亞市場，同年與越南軍方的公安電信 GTEL 合作推廣智慧安防，去年一舉拿下國內海巡署環島智慧港監專案，今年七月再下一城，拿下嘉義、高雄兩縣市智慧長照專案，讓 IOT 雲端部門營收迅速攀升。

海巡署智慧港監專案為期七年，今年邁入第二年，預計在全台九十二個港口建立智慧監控系統，不只減少人力需求，全新 AI 功能還包含防走私系統、犯罪偵察系統、人員進出入及車牌辨識，協助軍警蒐證及偵查。由於建置期長達七年，分階段完成、逐步進帳，該專案已成為 IOT 部門往後幾年穩定的營收來源。

智慧長照則是根據政府「前瞻計畫─智慧城鄉」專案，攜手資策會，整合嘉義、高雄各地長照中心，建構雲端照護平台，不但將紙本資料電子化、數據化，未來更計畫串聯長照中心、醫院、政府、居家照護等相關醫療資訊，達成遠距、近距醫療照護功能，像是醫護人員派遣、病歷共享、居家生理監測雲端化等，節省醫療資源並精準診斷。另外，長照平台也有輔具買賣、租借的功能，創造樂齡新商機。

智慧長照會先以嘉義、高雄為示範基地，建置期兩年，預計二○二○年六月完成，再拓展至其他縣市，形成全台長照醫療網。海外佈局方面，計畫與泰國電信商合作，建立觀光景點智慧島，菲律賓則正在架接光纖設備，未來雲端服務會將當地需求一併導入，衝刺營收。

來源：《理財周刊》 953 期

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