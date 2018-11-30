文．洪寶山 (理財周刊發行人)

不管大選期間如何紛紛擾擾，在結果底定後，甫選上的六都首長，背負民眾的期待，應該全力拚經濟。

長期以來，百里侯都以爭取到多少中央預算為施政績效，因此到處可以看到蚊子館，但民眾對建設卻是無感，這些只會花錢不會賺錢的地方父母官現在越來越不受選民青睞了。從這次縣市長大選看來，老百姓已經明白拿預算搞建設、辦活動湊熱鬧，並不太容易讓老百姓馬上得利，只有真正會招商、能貨暢其流的首長，才有機會讓人民賺錢。

在首長眼中好不容易爭取到預算蓋出來的場館，若不能促進老百姓的荷包，就只是漂亮的裝飾品。十幾年來漲不動的薪水、蕭條的百業，雖然國家整體 GDP 成長，但越來越大的貧富差距，也讓民心思變。這次藍綠變天，並不是民眾喜歡哪個政黨執政，而是對執政者的失望，不論誰執政，若不能讓民眾賺到錢，再多的口號、理想都是枉然。所以不管顏色，會賺錢的才是王道！

高雄市長當選人韓國瑜競選時就以「貨出去，人進來，高雄發大財」打動選民，也表示上任後他本人或副市長會帶著農民、漁民直接到外面搶訂單，努力賺錢。

台北市長柯文哲第一任期就有許多經濟政策規劃，將在第二任期陸續完成。台中市長當選人盧秀燕表示上任後會立即推動「台中富市三：前店、後廠、自由港」政策，讓台中市「貨出去，錢進來」。

新北市長當選人侯友宜宣示朱規侯隨，重點擺在「三環三線」及「都更」三箭，全力排除投資障礙。桃園市長鄭文燦認為，北京必須要面對台灣的多元民意，兩岸整體應該要往「更善意」交流的方向走。台南市長當選人黃偉哲表示，會協助南科園區廠商解決用電、用水、用地問題，吸引台商回流設廠。

我們都知道理財之道要學會「以錢賺錢」，殊不知有多少只會花預算不會以錢賺錢的政官，尤有甚者，連花預算也能捅出樓子，新官上任，希望真的點出經濟之火。

台灣民主政治發達，每次大選都引起全球矚目，這一次更顯現出選民層次大幅提升，已經是用老闆的眼光去選擇能當 CEO 的人選，黨派、政治屬性、學經歷不再是主要訴求，這實在是值得全台灣人驕傲之事。

來源：《理財周刊》 953 期

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