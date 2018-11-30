大宇資Q3轉盈 估11月認列《仙劍奇俠傳4》授權分潤增 有利Q4營運

大宇資訊 (6111) 第三季由虧轉盈，單季每股盈餘 0.1 元，優於上季及去年同期每股虧損 0.41 元及虧損 0.2 元，主要為 9 月認列一次性《仙劍》系列遊戲授權金；展望第四季，10 月推出《軒轅劍 Online》、與日本東京電視台合作的動畫《軒轅劍 - 蒼之曜》播出及《仙劍奇俠傳 4》11 月上市，預估第四季業績不看淡。大宇資第三季營收 1.68 億元，季增 22.4%，毛利率 88.8%，營業利益 0.17 億元，稅後淨利 0.05 億元，由虧轉盈，每股盈餘 0.1 元，優於市場預期每股虧損 0.55 元，主要為一次性認列《仙劍》系列遊戲授權金。



由暢遊研發、騰訊營運的《軒轅劍 Online》於 10 月 12 日正式上線，事前登入人數約 20 萬人，在中國屬於小品遊戲，大陸首週暢銷排行 34 名，但 11 月已掉到 193 名，銷售成績不盡理想；此外，與日本東京電視台合作的動畫《軒轅劍 - 蒼之曜》，10 月 2 日在東京電視台播出，共分 13 集，台灣巴哈姆特總觀看人數 27 萬人，在 22 部本季人氣新番中排名 12 名為中段班，10 月貢獻營收 0.44 億元。



法人指出，目前來看，《軒轅劍 Online》、《軒轅劍 - 蒼之曜》銷售成績持平，權利金貢獻不大，不過 11 月 7 日《仙劍奇俠傳 4》正式上線，目前保持在中國遊戲銷排行榜 40 名以內，預期 11 月授權分潤將增加，有利第四季營運。



針對今年 3 月中國中央人民政府印發的《深化黨和國家機構改革方案》中提及，中央和國家機關機構改革需在 2018 年落實到位，所有地方機構改革任務在明年 3 月前基本完成，預期「新聞出版署」最快於第一季重起發放版號，眾所期待的《軒轅劍龍舞雲山》已於今年 4 月取得備審，就過往經驗，從備審至審批完成需花一個月時間，預估該遊戲將於明年下半年上線後認列營收。



至於在年初公告，大陸遊戲廠商中手遊擬增資近 10 億元入股大宇資旗下子公司北京軟星，目前已收保證金 1000 萬人民幣，此增資案預計在第四季完成，大宇資指出，在作業程序上必需先完成變更才能入資，公司已於 10 月中旬送件，近期可望批准，預計今年 12 月、最晚明年 1 月交割認列，將對大宇資的每股淨值有很大的提升。