大宇資Q4添動能 明年進軍日本市場設子公司 下一步瞄準韓國

大宇資 (6111-TW) 第 3 季在授權金挹注下，營運將優於第 2 季，可望進一步順利轉盈，第 4 季在中國推出《新軒轅劍》與《仙劍奇俠傳 4》2 款遊戲，將挹注營運動能，後續也有 3 款遊戲預計明年首季陸續上線。此外，大宇資日前在日本推出的動畫表現不錯，未來將進軍日本發行遊戲，並設立子公司，下一步瞄準韓國市場。

大宇資今年 4 月起受中國遊戲版號中止審批影響，影響營運動能，不過，第 3 季受惠與陸廠合作的授權金挹注，使 9 月營收跳增，月增 1.9 倍多，達 9000 萬元，營運表現將優於第 2 季，可望進一步帶動第 3 季虧轉盈。

展望第 4 季，大宇資董事長凃俊光表示，10 月已在中國推出《新軒轅劍》，而《仙劍奇俠傳 4》也於昨日上市，可望為第 4 季挹注營運動能。此外，《仙劍奇俠傳六界情緣》已取得版號，預計明年推出；去年授權網易開發的《軒轅劍龍舞雲山》目前尚未取得版號，但將於 12 月 22 日進行首測；自行開發的《軒轅劍—蒼之曜》，也預計 11 月 22 日在中國首測。

除遊戲外，大宇資在日本推出的動畫《軒轅劍—蒼之曜》，已於 10 月 3 日起在東京電視台播出，反應不錯，凃俊光透露，由於在日動畫表現不錯，已有許多廠商與大宇資接洽，盼大宇資能到日本當地發行遊戲。

凃俊光透露，目前已規劃在日本發展自製手遊，有多款遊戲正在日文化中，也計畫在日本設立子公司，明年至少 1 款自製遊戲會在日發行，下一步也積極拓展東北亞市場，可能朝韓國發展。

此外，針對大宇資旗下子公司北京軟星引進中國遊戲商中手遊增資近的 10 億元入股案，凃俊光表示，該入股案已於 10 月中旬送件，最快可望於今年 12 月，最晚是明年 1 月交割認列，可望提升大宇資每股淨值。