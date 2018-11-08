大宇資Q3業績優於Q2 Q4推兩款遊戲搶市

大宇資訊 (6111) 董事長凃俊光指出，第三季因有授權金挹注下，單季會比第二季好，甚至力拚轉盈；展望第四季，已在大陸推出《新軒轅劍》及《仙劍 4》兩款遊戲，單季將可認列業績，至於《軒轅劍龍舞雲山》在台灣則將於 12 月 22 日首測，自行開發的《蒼之曜》也預計 11 月 22 日大陸首測。凃俊光表示，大陸今年 4 月開始限制遊戲版號，至今仍沒有任何開放消息，他說，過去網咖整頓，後來發下 10 張網吧執照，網咖有 100 多家都往這 10 家靠攏，讓這行業優生劣汰，把中小型公司整頓後往大型靠攏。



凃俊光指出，大陸版號限制對大宇資影響有限，原本今年要推出的 4 款遊戲，目前只有《軒轅劍龍舞雲山》沒有版號，其他三款包括 10 月 17 日推出的《新軒轅劍》、《仙劍 4》在限制版號期間取得，已於 11 月 7 日上市，《仙劍奇俠傳六界情緣》也取得版號，預計明年才會推出。其中《新軒轅劍》推出後成績在排行榜約百名內。



2017 年初授權網易研發《軒轅劍龍舞雲山》，斥資 2 億元研發，目前雖尚未取得大陸版號，但在台灣地區版權是大宇資，預計 12 月 22 日首測。另一款自行開發的《蒼之曜》11 月 22 日大陸首測。



大宇資在年初公告，大陸遊戲廠商中手遊擬增資近 10 億元，入股大宇資旗下子公司北京軟星，目前已收保證金 1000 萬人民幣，此增資案預計在第四季完成，凃俊光指出，在作業程序上必須先完成變更才能入資，公司已於 10 月中旬送件，近期可望批准，預計今年 12 月、最晚明年 1 月交割認列，將對大宇資的每股淨值有很大的提升。



動畫方面，跟日本東京電視台、智寶國際開發組成「軒轅劍製作委員會」共同製作，首度動畫化合作的《軒轅劍 - 蒼之曜》日前在東京電視台播出，共 13 集，每集 25 分鐘，成績非常不錯，而同名手遊《軒轅劍 - 蒼之曜》將於 11 月 22 日大陸首測。



海外拓展部分，凃俊光指出，首要會以日本市場為主，再來會考慮東北亞，因為動畫在日本播放成績相當不錯，加上手上很多遊戲支援，目前已將手中遊戲日文化。