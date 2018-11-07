譁裕明年營收拚增二成 子公司拿下華米旗下電動牙刷代理

譁裕 (3419) 子公司客利客數位科技今 (7) 日宣布，取得小米旗下華米授權獨家代理旗下品牌 Oclean 歐可林智能聲波電動牙刷正式開賣，目標第四季在台取得 4~5% 市占率。譁裕董事長林祺生表示，基地台、車用的新產品、新客戶將慢慢發酵，加上子公司貢獻，明年將以營收成長二成為目標。近年來鼓勵員工內部創業的譁裕，2017 年更投資成立子公司客利客數位科技，譁裕持股 51%，定位為實品商品結合 APP 的銷售平台，除了有電子商務平台外，也架構實體通路平台。



客利客與華米集團旗下品牌 Oclean 歐可林攜手舉辦 OcleanAir 智能聲波電動牙刷新品開賣暨授權代理儀式記者會，Oclean 在台灣的通路將由客利客數位科技獨家總代理。客利客表示，Oclean 智能聲波電動牙刷自從去年上市以來已經在大陸及北美創下銷售佳績，台灣可望延續這股氣勢，帶動智能電動牙刷的買氣，目標在第四季銷售 3 千支，拿下 4~5% 市占率。



林祺生表示，譁裕除了本業的經營外，也積極尋求其他產業的布局，未來客利客除了與 Oclean 未來在其他系列相關產品的合作外，也積極在市場尋求各類優質產品，透過架構完成的銷售平台推廣，期望將來成為多角化產品經營的企業型態。



至於明年營運展望，林祺生表示，公司已經在新竹科學園區投標土地，明年 1 月結果會出爐，希望建立 3000 坪的廠房，未來會將既有的基地台天線生產線移入，也規劃設立天線模組產能。明年在基地台、車用等新產品、新客戶慢慢發酵，及子公司貢獻，明年將以營收成長二成為目標。

