【IPO追蹤】復星旅文(01992-HK)今招股入場費約4040元

復星國際(00656-HK)旗下的復星旅遊文化(01992-HK)今日起招股，發行2.14億股，集資最多41.29億元，每股招股價介乎15.6元至20元，每手200股，入場費約4040元。

復星旅文引入阿里巴巴、信德集團(00242-HK)及蘇創燃氣(01430-HK)3名基石投資者，佔集資額最多近11.4%。

集團董事長兼首席執行官錢建農指，上述基石投資者對公司業務及戰略充分了解，希望未來與公司在業務上會產生協同效應。他認為，中國休閒度假市場前景巨大，計劃中的麗江項目結合當地文化和國際度假村品牌，亦深受外國客戶歡迎。

復星旅文目前主要業務為透過Club Med及Club Med Joyview運營度假村；開發、運營及管理旅遊目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯；以及基於獨家場景的服務及解決方案。公司董事長、執行董事及首席執行官錢建農稱，按2017年數據顯示，中國人均旅遊支出約為575.2美元，遠低於全球平均水平740.8美元，中國休閒度假產業發展與發達國家仍有距離。他又指，因目前中國休閒度假產品較為缺乏，尤其是符合國際水準且滿足消費升級的產品很少，相信中國休閒度假市場發展前景巨大。

復星旅文預期於下月14日掛牌，摩根大通、中信里昂及花旗為聯席保薦人。

