【顧德投顧】國巨強彈，碰前高賣壓，壓回小漲收

◆盤勢分析

國巨果然強彈，早盤開盤國巨就以跳高姿態產開強彈，一路艱難，畢竟過去套牢賣壓沉重，尾盤收小漲；昨天國巨公告對美國普思電子 (Pulse Electronics) 併購案，已陸續取得台灣投審會核准，對於德國、奧地利、中國地區反壟斷審查也有了結果；這個併購案將可以增加國巨明年百億營收，擴大車用、工規產品線佔有率、提升高階產品的占比，對美國與歐洲的佈局跨大一步。

中橡、浩鼎等製藥生技股股價持續推升，中橡股價陸續推高，外資買盤持續進入，有機會挑戰由高點落下所產生的跳空缺口；此外，浩鼎 11/22 所公告旗下胰臟癌開發新藥取得孤兒藥資格和乳癌新藥進入獲得 FDA 與香港衛生處核准三期臨床實驗議題，吸引部分外資持續進入，股價持續上推，值得觀察。

美中貿易大戰、美國聯準會 (Fed) 可能趨緩升息，導致美股四大指數全面大漲，台股在蘋概、5G、PCB、車用電子、觀光股帶動下，一度衝高到萬點，再次表達強烈的企圖心；但本周末川息會疑慮，亞洲區各指數皆開高走低拉回；櫃買指數卻是強勢上漲的，主力進入市場意願仍暢旺，只要美中貿易戰本周末可以有個方向出來，相信年底作帳行情可以期待。

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