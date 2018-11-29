【顧德投顧】聯準會突然轉向鴿派,道瓊大漲,但亞股回吐漲幅

◆盤勢分析

昨天聯準會主席, 發表談話, 美股大漲, 但是台股今天卻開高走低, 台股在選前沒有反應美股重挫, 反而在今天反應出來, 大盤開高走低, 完全沒有昨晚美股大漲的利多, 主要原因還是因為本周末川習會就要登場了, 市場在等待這個不確定因素解除, 所以股價一定會回檔, 等待會議的結果出來, 但是我們這邊不會看的太樂觀

雖然台股市場, 尤其櫃買是越走越高, 反而令人感到奇怪, 櫃買在之前就是被貿易戰影響最嚴重的族群, 反而在貿易戰前止跌反彈, 可能很多個股已經跌深了, 所以在這邊出現反彈, 但是如果周末的會議結果, 美國還是堅持對中國加稅, 明年一月一號的第二波關稅如期實施, 對經濟的影響很可能是非常劇烈的, 但是目前還看不到具體的影響, 因為這種數據已經太過遙遠了, 全面的關稅戰, 是 1930 年代的事, 當時的關稅也比現在嚴重, 但是全球貿易不像現在這麼風行, 所以直接用過去的數據, 也很難估算接下來的變化, 更何況總經可能發生的反應, 雖然很確定一定是全球經濟萎縮, 加上通膨上升, 但是市場要反應這件事很可能需要時間, 在相關經濟數據出現惡化之前, 股市可能還不會這麼快的反應問題, 所以股市反而出現反彈

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

