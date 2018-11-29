〈綠能躉購費率大降〉明年費率調降 離岸風電與太陽能預告降幅均逾1成

經濟部今 (29) 日預告明年度再生能源電能躉購費率，離岸風電固定 20 年費率由今年的每度電 5.8498 元，降至 5.1060 元，降幅達 12.71%，地面型太陽能降至每度電 3.7728 元，降幅達 12.15％，躉購費率調降幅度均超過 1 成。經濟部表示，12 月底前召開聽證會聽取各界意見後，會再召開審定會完成審定作業。

經濟部昨召開明年度「再生能源電能躉購費率審定會」第 4 次審定會議，今日預告明年再生能源躉購費率 (FiT)，其中，最受市場關注的離岸風電費率，其固定 20 年費率由今年的每度電 5.8498 元，降至 5.1060 元，降幅達 12.71%。大型陸域風電調降幅度也達到 8%，若有安裝低電壓穿越者為每度電 2.5438 元；20kW 以下的小型陸域風電，降幅更達到 21.59%。

地面型太陽能降至每度電 3.7728 元，降幅達 12.15％，不過，為鼓勵業者自行建置升壓站，若可自建者，躉購費率則調升至每度電 3.9686 元。水面型太陽光電為每度電 4.1665 元，降幅為 11.16%。

經濟部並指出，離岸風電年售電量部分，基於國內離岸風電實際運轉數據、反應未來技術進步及國內風場條件，因此年售電量維持每瓩 3600 度門檻，在門檻內以躉購費率收購，但若超過該門檻，則改以簽約當年度的迴避成本，也就是非再生能源電能的年平均成本收購。

經濟部表示，後續將進行進行草案預告，並規劃於 12 月底前，召開聽證會聽取各界意見後，再召開審定會完成審定作業。