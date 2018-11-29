眾達出貨遞延狀況排除 明年首季營運估回溫

眾達 - KY(4977-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理陳靖仁指出，主力產品 32G 單通道光收發模組出貨遞延狀況已解決，預計下月起、明年首季出貨狀況可望回穩，而外界關注 100G 以及 400G 新品進度，眾達表示，目前已小量出貨給客戶測試。

眾達今年 32G 單通道光收發模組面臨客戶要求重新設計，以及缺工影響，導致出貨不順，影響營運動能，陳靖仁也坦言，32G 產品重新變更設計，花了超過 10 個月的時間，「超過原先預期」。

不過陳靖仁指出，目前解決進度已達 9 成，原本有意見的客人已經接受變更設計，預計下個月、下一季的出貨狀況可望回穩。

此外，法人關注 100G 以及 400G 光收發模組研發以及出貨進度，眾達表示，目前已經小量出貨樣品給客戶做測試，但目前營收占比極低，還得等客戶認證、正式出貨後，才會有比較大的貢獻。

眾達指出，目前除了 5G 外，資料中心的建置需求也將帶動光收發模組的需求增加，目前全球擴大建置資料中心的資本支出增為趨勢，美國前 5 大科技廠，各家都投入超過 250 億美金，顯現市場持續擴大，公司亦可望受惠。

眾達今年前 10 月營收 15.38 億元，年減 9.5%，其中前 3 季營收 14.24 億元，年減 6.9%，在業外挹注下，稅後純益 2.18 億元、每股純益 3.78 元，均優於去年同期。