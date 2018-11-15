眾達Q3毛利率跳高 EPS 1.36元優於預期 Q4營運續回升

光通訊模組廠眾達 - KY(4977) 受到 32G 單通道光收發模組產變更設計出貨下滑，及缺工影響，第三季營收年減 15%，不過，因董事會決議註銷限制員工權利新股，先前認列的成本回沖，拉動毛利率衝上 31.1%，較上季增加 6 個百分點，EPS 1.36 元，較去年同期及上季撐竿跳。展望第四季，隨著缺工問題解決，32G 模組恢復常態出貨，營運將走出谷底。受到客戶零件變更設計，眾達的 32G 單通道光收發模組產品今年出貨表現不如預期，雖然 9 月起客戶訂單量恢復常態，拉貨力道轉強，但中國工廠缺工無法滿足客戶訂單供貨，第三季合併營收 4.87 億元，年減 15%，10 月營收 1.15 億元更創下今年次低。



不過，眾達董事會決議註銷限制員工權利新股，減資比率 2.29% 將消除，減資後股本 5.93 億元，而先前認列的成本也回沖，拉升毛利率衝上 31.1%，較上季增加 6 個百分點，稅後淨利 8019 萬元，EPS 1.36 元，較去年同期的損平，及上季 EPS 0.75 元大幅跳高。



由於缺工問題已經解決，配合產業旺季到來，及 32G 單通道光收發模組訂單量已恢復供貨，法人預估，11、12 月營收將回穩，第四季營收有機會優於前一季，明年在乙太網市場用 25G 光收發模組、5G 高速光收發模組等新一波動能推升下，營運有機會進一步回溫。

