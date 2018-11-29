〈國銀海外聯貸踩雷〉8國銀參與星國凱發集團聯貸 曝險金額共9400萬美元

台資銀行國際聯貸案再傳倒帳風暴，金融圈人士透露，位於新加坡從事海水淡化的凱發集團 (Hyflux) 因債務重整而傳出倒帳危機，據了解，8 家參貸的台資銀行曝險金額共 9,400 萬美元 (約新台幣約 28.9 億元)，由於該聯貸案沒有擔保品，銀行恐再吞下不小呆帳損失。

凱發集團在 2015 年向銀行團籌組聯貸案，聯貸金額高達 1.84 億美元 (約新台幣 56.6 億元)，其中台資銀行曝險部位合計就達 9,400 億美元，比重高達 5 成。

據了解，參貸國銀包括中國信託、第一銀行、土地銀行、華南銀行、玉山銀行、彰化銀行、台灣銀行與兆豐銀行等 8 家國銀。

在曝險額度部分，中信銀行曝險金額 2,000 萬美元、一銀、華銀與土銀曝險金額約 1,500 萬美元，台銀約 1,200 萬美元，彰銀約 700 萬美元、兆豐與玉山曝險金額約 500 萬美元。

銀行主管說，凱發集團主要從事海水淡化業務，集團今年 5 月因財務吃緊，因此向法院聲請債務與業務重整，導致未能按期還款繳息，銀行按規定將曝險部位列入逾放，導致銀行海外放款逾放比攀升。

以第一銀行為例，今年第 3 季海外逾放比就從第 2 季的 0.08% 攀升到 0.22%，不過一銀強調，凱發正規劃出售海外資產並積極尋找買家，據了解，目前已有買家表態有意接手，曝險應該不至全數變成呆帳。

不過部分參貸行私下透露，凱發集團在海外有不少海水淡化業務，但由於聯貸案幾乎沒有擔保品，因此可回收債權恐怕低於 5 成，轉銷呆帳機率可能性較大。