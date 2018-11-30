紐約匯市—鮑爾轉鴿激盪後 G20在即 美元回穩

週四 (29 日) 交易， 經過前一日因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 談話引發的動盪後，美元趨於穩定，主要競爭貨幣吐回至少一半漲幅。

ICE 美元指數大致持平在 96.816，稍早在經濟數據公布後，一度下滑至負面領域。

10 月份消費者收入和支出均上升，但個人消費支出價格指數仍受壓抑。感恩節週的失業救濟金請領人數上升至 6 個月來高點。

由於鮑爾的鴿派發言，投資者視為升息循環將告終的訊號，週三美元達 11 月 1 日以降最大單日跌幅。美元低迷讓競爭對手反彈上升，尤其是對風險敏感的貨幣和新興市場貨幣。

週四下午 FOMC 最新會議紀錄公布，顯示決策者有信心今年 12 月會議上將第四度升息，但對 2019 年的貨幣政策路徑卻不那麼確定。

貿易方面，美川普總統在推特上表示，多虧了對中國產品開徵的進口關稅，「數十億美元正湧入美國金庫。」G20 高峰會即將在週末舉行，屆時預期會對貿易項目有更大程度的討論，中美領導人也預計在會上碰面。

其他貨幣方面，英鎊兌美元匯率自前日的 1.2824 美元下降至 1.2778 美元。

Oanda 市場分析部門副總裁 Dean Popplewell 表示，英鎊幾乎流失稍早全數漲幅，因為期貨交易者認為 BOE 下次升息會再推遲幾個月至 2020 年 5 月，主要是擔心脫歐協議草案無法通過國會。

12 月 11 日英國議會預計對梅伊稍早與歐盟簽訂的脫歐協議進行表決。英國央行 (BOE) 週三概述了硬脫歐最糟糕的走向，亦即 2023 年底之前，英國 GDP 可能會下降多達 10.5%。

歐洲方面，德國消費者物價通膨數據大致符合預期，11 月 CPI 年率上升 2.3%。但該項歐盟統一數據則下降至 2.2%，低於預期的 2.3%，也較先前數據 2.4% 下降。週四稍早，歐元區 11 月商業景氣指標和經濟信心指數均上升。

歐元兌美元匯率溫和走強，自週三的 1.1368 美元上升至 1.1384 美元。

日本預計週五公布通膨數據。美元兌日圓下降 0.2% 至 113.45 日圓。