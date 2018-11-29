韓國央行預期將搭上亞洲「升息列車」

《彭博社》報導，最近幾週韓國央行 (BOK) 總裁李柱烈釋放出強烈升息訊號，且在 10 月貨幣政策會議時，有兩位委員支持升息。經濟學家預期，南韓央行將在 30 日的會議將基準利率提升 1 碼，加入亞洲新興國家的升息潮。

李柱烈最近幾週發言變得強硬，他表達對家庭債務持續攀升，以及韓美利率日益擴大的擔憂，需升息防止可能的突然資本外流。

南韓在金融危機後，將基準利率維持在歷史新低，因此家庭債務不斷累積，這使得升息對於韓國央行來說是個棘手的問題，該行必須要抑制風險借貸，但須控制力道，避免將現有的貸款者推向財務困境。

南韓家庭負債 (白)GDP(藍) 基準利率 (粉紅) 通膨 (橘)

彭博社調查的 18 位經濟學家中，有 14 位預測韓國央行將把 7 天回購利率提升 25 個基點至 1.75%。這為去年 11 月以來的第一次升息，當時該行把基準從 1.25% 的歷史低點上調 1 碼。

渣打銀行的首席經濟學家 Park Chong-hoon 表示，12 月美國聯準會 (Fed) 幾乎確定會升息 1 碼，韓國央行可能會希望在此之前進行升息，因利率差距擴大可能導致外資外流，同時國內投資者將轉向報酬率更高的海外資產。

彭博社的數據顯示，本月 KOSPI 指數的外資淨流出已達 2530 萬美元，該指數在 10 月底跌至今年新低點，10 月外資出逃達 35 億美元。

KOSPI 指數日線走勢圖

李柱烈還表示，只有在未對經濟增長和通膨施加重大壓力的情況下才會升息，此外，他指出上調政策利率一次，並不代表寬鬆政策的方向將改變。而若韓國央行在 30 日政策會議進行升息，經濟學家預測，基準利率將維持在 1.75% 的水平直至明年第 3 季。

南韓第 3 季國內生產總值 (GDP) 年增僅為 2%，是 2009 年以來的最低水平，而 10 月的通膨則是一年多以來，首度觸及韓國央行的目標。