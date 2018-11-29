福禍相依 蔓延至大半個中國的非洲豬瘟下 行業龍頭股價反而上漲

「彼之砒霜、我之蜜糖，」對中國生豬養殖行業龍頭：溫氏股份而言，下半年來正蔓延至大半個中國的非洲豬瘟帶來的反而是利好。

自 8 月份曝光首例非洲豬瘟以來，疫情在中國已經擴散至逾 20 個省市自治區，包括一線城市的北京和上海；溫氏股份股價 8 月一度探至一年低位，隨後觸底反彈達將近 25%，顯著跑贏滬深 300 指數下跌 3% 的表現，同期主要競爭對手牧原股份上漲 17%，因豬瘟影響曝出償債困難的雛鷹農牧股價接近腰斬。

分析師指出，隨著疫情發展，政府限制跨省調運造成產區和銷區之間產生大幅價差，溫氏股份因產能主要集中在銷區從而受益，並且隨著豬周期將提前見底的預期抬升，溫氏「養豬 + 養禽」的雙主業並舉，也吸引了素有「聰明錢」之稱的外資機構加倉布局。

彭博整理數據顯示，陸股通今年以來一直對溫氏股份興趣寥寥，持股比率長期徘徊在 0.1% 以下，但從 10 月中下旬開始，北向資金出現了一波加倉操作，在一個月的時間裡增持到了將近 0.4%。

「中國南方是豬肉需求比較大的區域，」中郵證券分析師楊浩在電話中表示，「實施禁運後，這些需求大省本地的豬肉供給並不能完全滿足他們的需要，導致豬價上漲，溫氏股份受益於豬瘟。」

溫氏股價周四盤初上漲 1.4%，連續兩天走高。滬深 300 指數走升 0.3%。

溫氏股份走勢 (圖表取自 Google)

10 月份中國豬肉價格一度升至近兩年高位，據農業部網站數據，11 月 23 日四川的豬肉價格比遼寧高出近 70%。

雙主業支撐

根據公司半年報，溫氏的養殖業總收入中有將近一半來自廣東和廣西，這兩個地區尚未發現疫情，華東占約四分之一。公司養豬業收入占比為 60%，養禽業還有 36%。

彭博數據顯示，分析師對溫氏今年每股盈利預測已較四周前上修了 5.41%；太平洋證券分析師程曉東還提到，他可能會上調對其 2019-2020 年的利潤預測，原因在於溫氏「雙主業都有支撐，除了豬價，明年的黃羽肉雞的價格可能也不錯」。

彭博整理 10 名分析師的預測顯示，溫氏股份 2019 年盈利料成長 15.8%，2020 年預計將加速至 119%。估值來看，溫氏股份基於 2018 年盈利預測的本益比在 28 倍，低於包括 7 家同業公司在內的行業均值 44 倍。

農業部在上周五的發布會上表示，非洲豬瘟防控形勢仍十分嚴峻，截至 11 月 22 日，全國有 20 個省份 47 個市（區、盟）發生 73 起家豬疫情、1 起野豬疫情，已撲殺 60 萬頭生豬。

豬周期見底預期

行研機構搜豬網首席分析師馮永輝指出，如果限制調運的政策不做調整，產銷區之間供需失衡的局面仍將持續，甚至愈演愈烈。

除了區域價格分化，豬瘟還造成了市場對豬價明年見底的預期上升。「撲殺會使供應量縮減，而禁運導致產區價格低於成本線，引發養殖戶虧損，打壓其補欄和種豬引進積極性，對明年的供給產生不利影響，」程曉東在電話中表示，「豬價可能會在明年中就會見底。」

不過，正如農業部在發布會上所說，從根除這個疫情的國家來看，短的用了 5 年，長的甚至用了 30 多年，要充分認識疫情防控的複雜性、長期性；從 8 月份開始短短四個月裡擴散至大半個中國，疫情是否會進一步蔓延並造成嚴重影響仍然是投資人心中一個揮之不去的擔憂。

「我們看到豬瘟其實是已經比較廣泛的蔓延，雖然每個地方都控制在一個區域，但是一旦出現當地的豬需要大批量處理的話，對溫氏還是會有影響，」河東資產基金經理傅剛在電話中表示。

目前來看，60 萬頭的撲殺量相對全國逾 4 億頭的生豬存欄量來看撲殺數量尚不足懼，且放在長期來看，豬瘟可能是個契機，加速中小養殖戶的出清。

「行業集中度提升，龍頭是最大受益者。中長期溫氏股份無論業績還是估值都會有一個相對的提升，」楊浩說。