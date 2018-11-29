5G商轉檢測商機龐大 耕興前景樂觀

耕興 (6146)28 日舉辦法說會，副董事長王新添看好耕興未來將受惠於第五代行動通訊(5G) 商轉化的明確趨勢下，帶動旗下檢測業務良好的成長表現。王新添提到，目前耕興在 5G NR 的檢測開發上，已完成高頻段 5G 包括 28GHz、39GHz 等毫米波 (mmWave) 及中頻段 5G(Sub-6GHz)的無線射頻測試能量。今年 9 月並成功協助主要客戶發布之第一款符合美國 FCC CBRS(Citizens Broadband Radio Service 的小型基地台 (femtocell for 4G/5G LTE band 48) 產品，取得全球首張運用在 5G 中頻段 (Sub-6GHz) 的美國 FCC 證書。未來因應各消費性電子品牌廠對於 5G 相關設備的檢測需求增加，將挹注耕興各生產基地之產能利用率站穩一定水準之上，貢獻整體營運規模持續擴大。



王新添表示，過去 4G LTE 世代發展從第一個 4G LTE 基地台推出至全球消費性電子商轉化後的成熟期，時間長達 7 至 10 年，然而進入 5G 世代初期，4G LTE 基地台將會支援非獨立式 (Non-Standalone, NSA) 的 5G NR，而在消費性電子裝置方面，5G 之手機功能也會如 4G LTE 發展初期般，包含 3G 及 4G LTE 功能，可想而知，5G 為 3G、4G LTE、4G LTE-Advanced 等的相關技術延伸，因此一支 5G 手機的檢測項目數量必定涵蓋原有技術的檢測項目，不僅拉升單一機種之檢測費用大幅增加，推升耕興營運良好成長的引擎動能，並凸顯下一 5G 世代發展所創造的消費性電子檢測市場商機無窮。



根據國際研究暨顧問機構 Gartner 公布 2018 至 2023 年引領數位企業創新的十大物聯網策略技術趨勢中，預估 2019 年全球連網物件數量將達 142 億個，並在 2021 年將達到 250 億，因此將產生極大量的數據，無疑提供檢測業者有利的檢測發展環境。王新添並指出，5G 不再只是 2G(文字傳輸) 到 3G(圖片傳輸) 再到 4G(視訊傳輸) 的網路速率提升，而是將人與人之間的通訊擴充套件到萬物連線，打造全移動和全連線的數字化社會，可見 5G 技術深度明顯提高，且應用範圍包括車聯網、虛擬實境辦公室、智慧城市、工業機器人等的廣度大幅增加，十足成長的檢測需求將有助於耕興保持良好的訂單能見度及產能利用率，並對整體營運帶來新一波強勁的成長動能。



展望未來，耕興看好未來 5G 商轉之檢測爆發性成長的市場商機，將對公司檢測業務及整體營運皆帶來正面的挹注。目前各國 5G 頻譜的部屬，包括中國、美國、日韓等，分別建置不同的 Sub-6GHz、mmWave 等，其中，中頻 5G 設備在國際上被公認為 5G 最早進入商用化的主要頻段，然而利用大規模多重輸入輸出 (Massive MIMO) 技術提升系統容量，讓設備廠商或晶片商在測試認證面臨更多的挑戰；而高頻段基地台提供的超高連接速率，可運用於特定應用服務，例如虛擬實境(VR)、混合實境(MR)、擴增實境(AR)。因此，相較過去的 3G 與 4G LTE，不論是 5G 符合性測試或各國強制性測試的法規皆完全不一致，使得檢測業者的測試設備、場地與自動化測試軟體較以往更為複雜，量測的精密度及困難度相對提高。



此外，耕興也補充，因公司長期主動參與國際性組織 (CTIA、PTCRB、GCF、3GPP 等) 標準的制定，並積極與目前全球行動通信網路晶片廠、終端裝置製造廠及全球主要電信營運商對於實現 5G 商用化目標一同規畫整備，耕興可運用在台灣、中國及美國等三地檢測實驗室，滿足客戶銷往各國家不同法規認證的檢測需求。