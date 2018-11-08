耕興美國實驗室即將開始營業 營運成長添新動能

手機等功能檢測廠商耕興 (6146)，10 月合併營收為 2.61 億元，較上月增加 0.38%，較去年同期減少 0.79%；累計 2018 年 1 至 10 月合併營收為新台幣 24.85 億元，較去年同期減少 1.45%。而公司也宣布，耕興美國實驗室正式完成，即將開始營業，替營運成長添新動能。耕興表示，目前美國矽谷灣區的新檢測實驗室已順利通過 A2LA 認證(American Association for Laboratory Accreditation, 美國實驗室認證協會) 的稽核初審，可望於本月取得 A2LA 認證證書及營業許可，啟動協助美國當地客戶依據美國 FCC(美國聯邦通信委員會)規範的檢測服務。



耕興進一步表示，在矽谷灣區的科技大廠本來就有很多長期以來合作緊密的客戶，在美國建置實驗室後，除了能更頻繁的到訪服務之外，更能近距離接觸晶片大廠及電信營運商，在客戶產品開發階段的預測試即參與測試協助，並取得更多指定簽約的商機。



近期美國電信商 Verizon 推出 5G Home，AT&T 宣布推出全美第一個 3GPP 5G NR 規範的 5G 行動網路，美國高通公司與愛立信宣布成功完成 5G NR Sub-6GHz OTA 通話等，可見美國市場從電信商、晶片商到行動通訊相關品牌大廠為了 5G 商轉化緊鑼密鼓地加速布署中。



然而 5G 設計的技術門檻高，天線與射頻之間更複雜的關係，多頻段整合的困難，讓設備廠商或晶片商在測試認證面臨更多的挑戰。耕興在 5G 的檢測開發上，目前已完成包括 28GHz、39GHz 等毫米波 (mmWave) 的無線射頻測試能量，美國實驗室完工後，能就地對更多因 5G 與物聯網興起的測試需求提供更迅速的解決方案。展望未來，耕興看好美國矽谷實驗室在主要北美客戶快速開發新的科技產品、檢測需求增加。