耕興8月營收年減1.19% 獲美國FCC全球首張5G中頻段認證

手機檢測廠商耕興 (6146)2018 年 8 月合併營收為 2.56 億元，較去年同期減少 1.19%；累計 2018 年 1 至 8 月合併營收為 19.64 億元，較去年同期減少 0.42%。耕興雖然營業表現差於去年同期，但釋出在 8 月有兩件 3.5GHzCBRS(CitizensBroadbandRadioService) 小型基地台 (femtocellfor4G/5GLTEband48) 通過測試的訊息，更強調這是世界上第一件和第二件通過美國 FCC(美國聯邦通信委員會)認可的 CBRS 產品。



耕興表示，於美國時間 9 月 5 日為主要客戶發布之第一款符合美國市民寬頻無線電服 (CitizensBroadbandRadioService,CBRS) 頻譜共享機制的產品，取得全球首張運用在第五代行動通訊 (5G) 中頻段(Sub-6GHz)3.5GHz 的美國 FCC 證書。