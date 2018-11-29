永新-KY訂單能見度到明年3月 估明年營收有望增10%

汽車剎車系統製造商永新 - KY(4557) 目前在手訂單充沛，能見度已看到明年 3 月，公司指出，明年 AM 卡鉗車款大增，加上剎車片有望接獲南美客訂大量訂單，均將成為營運成長動能。法人估，永新明年營收有機會再增 10%，EPS 有望重回 5.5 至 6 元。由於永新是北美第一大新品的剎車總、分泵廠，隨著汽車保有量增加，永新的市佔率仍持續成長，永新董事長紀經得指出，儘管訂單成熟，但仍穩健向上。



紀經得表示，永新新產品卡鉗模具量和出貨量也在大幅成長中，目前卡鉗模具完成開發 428 個，並有 85 個品項正在開模中，明年則還要再新增 192 個，總計明年底模具量達到 705 個，可以接單的 AM 卡鉗車款大增，將有望成為明年營收動能最強的業務之一。



永新第三季起卡鉗每月出貨量重回 1 萬個，後續有望向 1.2 個挺進，公司指出，全產線若投產，則單月最高出貨量可達 2.8 萬個。



另外，永新也正建置 2 座剎車片工廠，並有模具 413 付，今年度小幅貢獻營收，但還不算明顯，公司正與南美客戶洽談相關產品的大訂單，若有談成，將是明年業績成長動能之一。



永新表示，全球的汽車總泵、分泵的主要生產據點幾乎在中國，北美沒有、東南亞也幾乎沒有，若中美貿易戰造成關稅成本增加，中國製造方也只能向北美客戶提出漲價，以轉稼成本，尤其經過環保政策調控後，相關供應商更少，對永新接單也是有利。