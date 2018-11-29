進口車及轉投資挹注 法人估和泰車今年每股盈餘上看18元

和泰車 (2207) 前三季每股稅後盈餘為 14.03 元，略低於去年同期 14.23 元，儘管面對國產車的市占比率不斷降低，但是和泰車豪華車品牌 Lexus 引進的 NX、UX 銷售供不應求，加上轉投資事業獲利成長貢獻，法人估，和泰車今年全年每股盈餘有上看 18 元實力。和泰車指出，今年車市在經濟復甦與汰舊換新政策持續推動下，國內車市規模約 43 萬至 44 萬台。



和泰車指出，雖然國產車的市占比率降低，但是和泰車豪華車品牌 Lexus 引進的 NX、UX 銷售供不應求，有效帶動整體銷售，預估和泰車新車銷售目標為 12.75 萬輛，其中豐田品牌從 11.5 萬台降至 11 萬台，凌志品牌從 1.6 萬台調高 1.75 萬台。



和泰車指出，今年品牌市占率因國產車銷量減而下滑至 28.8%，但因進口車銷售占比提升，整體毛利能維持與去年相當的水準，加上轉投資事業獲利成長貢獻，和泰車前三季 EPS 達到 14.03 元，僅略低於去年同期的 14.23 元。



和泰車表示，受惠於大陸日系車銷量逆勢成長，前三季和泰車轉投資大陸豐田、凌志品牌經銷商獲利年增逾 50%，貢獻和泰車獲利約 2.1 億元。法人估，和泰車今年每股盈餘可望上看 18 元。