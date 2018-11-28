神達旗下神雲傳獲陸虛幣龍頭AI伺服器大單 明年可望貢獻10-15%占比

AI 人工智慧趨勢起飛，神達 (3706) 旗下伺服器廠商神雲科技轉型白牌資料中心市場，傳出接獲中國大陸虛擬貨幣龍頭 AI 伺服器大案，目前已經送樣。據了解，如明年首季順利出貨，將在明年為神雲帶來總營收 10-15% 占比的業績，營運大補。



神雲今年因應轉型，捨卻低毛利的甲骨文訂單，轉向資料中心市場的白牌雲端伺服器業務，主要是透過美國 SI 與關係企業新聚思搶攻市佔，目前神雲的品牌客戶占比已經降到極低。



財報顯示，神雲今年前三季獲利 2.38 億元，神雲占整體神達投控的業績比例逾 72%。在轉型高附加價值的策略之下，神雲毛利率大幅提升，帶動神達投控毛利率躍升至 15% 以上。



何繼武指出，神雲的資料中心客戶包括一、二線的網路業者，企業端的客戶也有，成為神雲目前營運主力。神雲科技總經理林聰良則表示，在品牌客戶的系統產品占比下降之好，目前神雲主機板出貨占比七成，另一部分則以準系統為主。儘管今年營業額下降，但佈局中的案子，將在 2020 年顯現效益，因此以成長性來看，2020 年會有較顯著的表現。



據了解，AI 趨勢正夯，全球科技業發展 AI 不遺餘力，資料中心建置需求龐大，神雲今年拿下了中國大陸虛擬貨幣龍頭業者 AI 伺服器大案，目前已經送樣，預計明年首季可以開始出貨。



今年神雲 AI 伺服器占比 5%，明年可望提升到 10-15%，不過此評估未含該虛幣客戶的訂單，據悉神雲目前內部也在觀察，此客戶以對外出租資料中心為主的商業模式是否奏效。