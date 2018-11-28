伺服器受美中貿易戰衝擊 神達回竹科廠生產 明年中取代逾25%大陸產能

神達 (3706) 今年業內外都有斬獲，前三季 EPS 2.84 元，優於同期的 2.06 元。展望後市，總經理何繼武指出，受到美中貿易戰影響，「審慎再審慎」，目前已移轉部分產能在新竹科學園區的工廠，明年中之前可望取代逾 25% 大陸產能。此外，今年初甫將行動通訊事業群分割成立「神達數位」，在行車紀錄器銷售大幅成長以及車聯網業務有北美速霸路導入全車系的利多，已經進入獲利期，前三季獲利 0.5 億元。



神達週三 (28 日) 召開法說會，說明前三季營運表現與後市展望。今年因發展伺服器業務的神雲科技轉型高附加價值領域，捨去低毛利的代工訂單策略，使業績下降，但本業獲利仍維持穩定成績，第三季營業利益 0.61 億元，加上股利等業外收入，單季 EPS 0.84 元。



而首季因有處分新聚思利益入袋，累計前三季神達 EPS 達 2.84 億元，今年可望維持 3 元以上的獲利實績。據了解，神雲科技因應獲利導向的營運發展策略，今年忍痛放棄甲骨文伺服器系統訂單，使得貢獻之營收大幅下降，目前透過合作的 SI(系統整合商) 業者主攻資料中心市場，出貨多以準系統為主，使得神達毛利率回升到 15% 以上，創下新高紀錄。



不過，展望明年，何繼武表示，因美中貿易戰影響，神雲以美國為主的伺服器業務受到衝擊，因此「審慎再審慎」。明年元月 25% 關稅措施讓大家都必須因應產能調整，神達因還有竹科廠區，因此將部分設備轉回竹科廠生產，預計到明年中前可取代 25% 的大陸產能。



至於神達數位則不受影響。不過，在貿易戰陰霾下，神達仍追求成長，並進一步提升獲利。