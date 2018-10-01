美中貿易戰衝擊 神達擬赴越南設廠

美中貿易戰升溫，伺服器廠受衝擊，神達 (3706) 籌思因應對策，除了回台生產之外，目前也積極評估前往越南設廠的可能性，以降低貿易戰影響性。神達主要業績來源為旗下神雲科技的伺服器業務，佔比逾八成，且均在廣東廠出貨，近年在台北林口設立研發中心與營運總部。不過，美國總統川普啟動新一波的 2 千億美元關稅政策，上週起，從中國大陸出貨至美國的伺服器與伺服器模組均受到 10% 增值稅衝擊。



神達指出，因應貿易戰，該公司陸續啟動產能移轉事宜，其中台灣包括新竹與桃園均有廠房，因此能夠快速啟動應變措施，而東南亞方面，則以越南為設廠優先，目前已展開評估。



目前神通集團在越南的廠區以神基科技的汽車零組件廠為主，神達尚未有廠房在當地，因此，如果因應美中貿易戰前進越南，則有機會在當地圈地設廠，新一波的資本支出待發。



神達 9/5 以 35.9 元前日收盤價除息 1.3 元現金股利與 1.5 元股票股利，合計共 2.8 元股利，除權息之後因市場動盪，包括美中貿易戰與英特爾處理器缺貨利空衝擊，目前股價仍處於貼息狀態，週一 (10/1) 收盤價為 28.25 元，下跌 0.15 元與 0.53%，股利預計週三 (3 日) 發放。