主板＋車用軟體出貨增 神達Q2毛利率升 上半年EPS 2.29元

神達 (3706) 公告半年報，上季在毛利率顯著提升下，本業獲利增長，加上權益法認列之轉投資利益亦走揚，單季 EPS 達 0.79 元，上半年達 2.29 元。該公司今年伺服器動能減弱，業績大幅衰退，上半年合併營收累計共 159.13 億元，年減 35.3%，營業利益 1.19 億元，較去年同期大減 76.7%，不過，因首季處分新聚思股票挹注獲利，使上半年歸屬於母公司業主淨利為 18.31 億元，同比增長 56.2%，EPS 2.29 元。



其中，第二季營收為 76.62 億元創低，季減 7.1%，年減 44.55%，不過，因毛利率回升到 15.86%，使單季營業利益有 1.19 億元，雖較去年同期減少 58%，但較上季損平顯著好轉。



神達指出，第二季毛利率回升，主因為產品組合改善，包括主機板與車用軟體出貨均提升。至於今年業績下滑，則是因為處產品轉換期，系統出貨降，但高毛利率的主板占比提升。



此外，該公司 7 月業績仍維持低檔，以 25.05 億元，月減 0.28%，年減 41.75%，累計前 7 月為 184.2 億元，年減 36.26%。下半年進入傳統旺季，整體營收表現有機會優於上半年。