【華冠投顧】價量齊揚 OTC挑戰季線成功

#盤勢分析

布林急遽壓縮進入第二天，布林下緣甚至比 9616 還要高，季線仍然下彎趨勢為空方這點沒問題，所以接下來要留意行情若往上突破布林甚至是 10014 是否會出現假突破狀況，雖然 OTC 已經強彈越過季線，但主要趨勢還是要看加權，還是要慎防反彈行情隨時結束，這種盤面狀況讓整體行情很熱，但是就要開始留意「量大好出貨」的狀況，畢竟這波盤整以來並沒有明確的資金流入反到是 OTC 市場法人有較明顯的買進力道，因此近期 OTC 行情攻勢較強也合理。

類股方面今天電子強勢攻擊，特別是一直該彈不彈的被動元件今天雖然不是強漲但終於有突破結構的發展，6173 信昌電漲停挑戰季線，2327 國巨漲 5% 突破上週五高點，有機會繼續挑戰季線，但要留意追高風險，而矽晶圓雖然續漲，但是 3016 嘉晶、6488 環球晶都有出量收上影線的狀況，另外領先電子類股起跌的 IC 設計族群，在 2454 聯發科前天開始帶動下，都有開始聯動出現漲勢，若反彈行情持續，可以多留意跌深離季線乖離尚遠的標的。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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