【永豐期貨】台指選擇權盤後－技術面轉強 台股量增連三紅挑戰9900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 129 點至 9868 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 16.31 點，電子期逆價差縮至 - 0.78 點，金融期轉為正價差 1.71 點。現貨部分，三大法人買超 59.77 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4920 口至 15037 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6015 口至 42363 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 9476 口至 13983 口。

雖然美股週二全數收紅，但台股週三早盤在 9800 點附近賣壓較重，使盤勢呈現狹幅震盪，不過 10 點 30 分後大筆買單敲進台積電、台塑化等權值股，連帶拉抬陸港股市走高，同時間台指期也在 5 分鐘內爆出近萬口的巨量，午盤過後多方再度發動攻擊，推升指數強拉直逼 9900 點關卡，終場加權指數上漲 105.69 點或 1.081%，收在 9884.31 點，成交量能 1271.85 億，較前一日增加 252.93 億。回顧今日盤勢，台股今天低接買盤強勁使指數自低點拉抬超過百點，而技術面上似有突破三角收斂區間上緣，KD 指標也呈現偏多上行，量能也突破一千億以上，整體技術面對多方較為有利，但是建議在 G20 峰會定調前仍不建議投資人過度樂觀的追多。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.23，大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 15.87% 降至 15.84%，賣權平均隱含波動率由 20.09% 降至 19.94%，買賣權皆降，VIX 指數則下降 0.31 至 18.66，選擇權部位整體來看屬於中性偏多架構。 (永豐期貨研調)

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