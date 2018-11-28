【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

美股四大指數收盤全數小漲，但是台股在選後連漲兩日後，今日開盤在 9774 點，小跌 4.59 點，之後在 <5G 概念股>、< 航運類股 >、<MOSFET>、< 矽晶圓 >、< 韓流概念股 > 等帶動下，盤中最高漲到 9890 點，最後收盤在 9884 點，成交量 1268 億元明顯增加。

盤面 (類、個股) 架構:

今日 <蘋概三王> 由鴻海 (2317) 帶領上漲 3.39%、台積電 (2330) 漲 1.12%、大立光則是小幅下跌 0.29%。

在 5G 看好的帶動下，<矽晶圓族群>持續看漲，中美晶 (5483) 上漲 5.13%，環球晶 (6488)、台勝科(3532) 都有漲幅 3% 以上，嘉晶 (3016) 漲 2.69%、合晶 (6182) 也有上漲 1.14%。

<被動元件族群>也在 5G 影響下，信昌電 (6173)、台嘉碩(3221) 都上漲停，國巨 (2327) 漲幅 5.15%、大毅 (2478) 漲 6.54%、華新科 (2492) 漲 3.19%。

<航運類股>在年底旅遊旺季、油價下跌影響下，華航 (2610) 大漲 6.31%、長榮航 (2618)、長榮(2603)、台航(2617) 全都有 3% 以上的漲幅。

<MOSFET> 漲勢持續看好，杰力 (5299) 大漲 9.35%、大中 (6435) 漲幅 6.64%、尼克森 (3317) 漲 4.59%、富鼎 (8261) 也有 2.86% 漲幅。

<IC 設計>方面，驊訊 (6237)、揚智(3041) 來到漲停，聯傑 (3094) 上漲 7.81%、瑞昱 (2379) 漲 6.35%、金麗科 (3228) 漲 5.00%。

<韓流概念股>連漲兩天，今日欣巴巴 (9906)、京城(2524)、高野(2736)、華園(2702) 皆攻上漲停，六福 (2705) 漲幅 5.9%、燦星旅 (2719) 上漲 3.67%。

總結:

台股今天開盤雖小跌 4.59 點，盤中在 5G 帶動下，相關產業全數翻紅上揚，在選後陸客觀光看好的情況下 <韓流概念股> 仍然受關注，G20 峰會在即，雖然台股量能緩緩上升，但建議短線先看中小型股，大型股建議仍先觀望。

作者: 永誠投顧 藍登耀分析師

※永誠證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。