【倫元投顧】只要不加課2670億美元商品，拉回就是找買點

◆盤勢分析

受美白宮經濟顧問柯德洛表示，川習會可能達成和解的消息面激勵，而讓港股、陸股和台股出現急拉，終場指數以上漲 105 點收在 9884 點，成交量為 1268 億。

短線而言，就看明天摩台指結算後，週五是否會出現川習會的量縮觀望。不過重點仍是在週六川習會結果，故針對川習會後：

1. 若有好結果，明年初生效的 2000 億商品 25% 關稅因此暫緩實施或取消，則台股有機會直接上去挑戰季線壓上下、即 10000~10250，之後再震盪整理等待 12 月 20 日 Fed 會後聲明。

2. 若川習會結果不如預期，即 2000 億美元商品照原定明年初 25% 關稅生效，則恐因失望性賣壓讓台股再下來探底打底，之後再上去挑戰季線壓。

3. 萬一是最壞情形，美國再加碼其它商品或 2670 億美元商品課稅，則台股恐再破 9400 點下去，之後於明年初觸底，做一波報復性反彈行情上去。

再依過去歷史經驗來看，1997、2007、2011、2015 年空頭市場裡，年底~ 隔年 3 月都會有一大波跌深瘋狗浪行情，主因除了財報空窗期、年初做夢行情以及高股息題材之外，最主要的就是融券強迫回補軋空行情。

王信傑 分析師

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