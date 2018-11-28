【華冠投顧】盤後分析：國際變數干擾減少 內資作帳

劉彥良 分析師

美股跌深反彈未再破底，加上美中貿易戰在川習會後可望獲得正面發展，國際變數干擾減少下，內資買盤持續加溫，拉抬中小型股積極作帳。

盤面上多點開花，題材股方面有「韓流」概念股欣巴巴 (9906)、京城(2524) 和國揚 (2505) 等，以及海康威視轉單效應的安全監控股天鉞電 (5251) 和晶睿(3454)。

人氣股方面則有被動元件的國巨 (2327) 和華新科 (2492)、矽晶圓的環球晶(6488) 和中美晶 (5483)、太陽能的達能(3686) 和茂迪 (6244) 等相繼表態。

此外，明年業績看俏的 PCB 上游族群如律勝 (3354) 和新揚科 (3454)、5G 概念股如璟德(3152) 和啟碁 (6285) 也有所表現。

集團股部分，在鴻海反攻 (2317) 大漲 3.4% 的帶動下，泛鴻海集團中包括訊芯 - KY、撼訊 (6150) 和樺漢 (6414) 今天也表現不俗。

目前台股還是在 9800 上下 200 點的區間內，接下來若能越過並站穩前高 10014 點則會去挑戰季線至 10/11 帶量長黑 k 棒高點 10272 點，反之若失守前低 9400 點則反彈情會告終。

至於上櫃指數方面，由於今年跌幅深較深故今天已領先站上季線，不過季線反壓不輕故中小型股接下來會出現較明顯的震盪，但輪動輪漲的結構不會變，投資朋友可擇法人偏多股進行短打。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。