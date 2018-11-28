【華冠投顧】漲價概念股齊漲，台股帶量突破9800點，站上月線!

台股在漲價概念股矽晶圓，被動元件，MOSFET 等持續帶頭領漲下，加權指數震盪走高大漲 105 點，9884 點作收，成交量 1270 億元，價量齊揚。

盤面結構: 電子股漲 1.46%，金融股漲 0.13%，傳產股漲 0.97%，OTC 指數漲 1.58%! 盤面主流仍以中小型股為主，尤其產品漲價概念股 MOSFET，矽晶圓及被動元件等族群個股續漲創高，包括杰力 (5299)，大中(6435)，尼克森(3317)，嘉晶(3016)，環球晶(6488)，信昌電(6173)，國巨(2327)，華新科(2492) 等帶領台股衝上 9800 點及月線 9814 點位置。今日大盤價量齊揚，後續若量能持續，震盪向上格局不變。盤面強勢個股: 健策 (3653)，訊芯 KY(6451)，律勝(3354)，緯軟(4953)，揚智(3041)，京城(2524)，台嘉碩(3221)，驊訊(6237)，曜越(3540) 等均亮燈漲停板!

台股選後連三紅，今日帶量站上月線之上，轉強確認，且盤面資金動能也轉強，將持續震盪向上格局，操作選股以中小型股為主。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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