【華冠投顧】台股開低走高上漲+105點!個股與行情蠢蠢欲動...

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、2314 台揚、3491 昇達科、2442 新美齊、2327 國巨。

台股盤勢分析:

企圖心

國際股市止穩下，台股早盤小跌 - 4 點開出，上半場『個股輪漲』，指數震幅震盪；下半場多方攻擊性買盤發動，指數震盪走高。終場加權指數上漲 + 105 點作收，收在 9884 點，成交量 1270 億。

延續我們昨天的分析… 對多頭而言… 目前缺少的是『多方測試』，當國際不再有利空時，台股能否有『激情』式強漲，將是我們未來觀盤勢重點。早盤在 LINE@訊息中… 我們也說：『... 因為有周選結算，再加上黑手如果想吸引更多買盤。最好的情況是拉到 9900 點以上，我們樂望看待指數變化…』。

今天台股在我們二次呼喊下，下半場『激情』式的拉抬，讓 9900 點已經一步之遙。不過，對於今天的大漲；武傑認為黑手『企圖心』的展現比指數的漲幅更加重要。預料在今天大漲後，『內資回流』情況會加速；建議投資人積極看待『個股輪漲』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3540 曜越、6244 茂迪、6173 信昌電、6488 環球晶、5299 杰力、2705 六福… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1439 中和、3455 由田、3128 昇銳、6288 聯嘉、9958 世紀剛… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。