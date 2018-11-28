【華冠投顧】2327國巨，明日觀測 下方初步支撐關卡341.0-331.0之區間。

總體基本、消息面分析：

週二，美聯儲副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，美國 GDP 成長表現亮麗，或將導致通脹續擴張，因此，支持持續的升息。偏鷹派的言論，使得美元持續走升，12 美元指數，今日觀測 97.53 前高之反壓力道如何？若被站上，則上方仍具空間。

在 G20 高峰會召開之前的此刻，消息指出，目前的貿易問題，美國可望與中方重啟協商；在中、美貿易摩擦出現轉圜之下，今日，包括美、中、台股全面出現回升。

12 加權，上方 9928-10000 之最後反壓關卡須被站上，才有翻長多之機；而下方可關注支撐區 9795-9730 之區間，來到此區，仍具上彈之機，見下圖。

G20 高峰會於 11/30-12/01 兩天在阿根廷召開，全球領袖齊聚一堂；想當然耳，討論重點勢必將集中在貿易問題上。傳中國國家主席習近平與美國總統川普將會面，市場也冀望此次的「川習會」能化解目前兩國的貿易爭端。另外，於台北時間 11/30 凌晨 03：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈會議記錄，續關注其後續發展。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！昨日之述『明日，可觀測 351.5 之前高點是否被站上？若站上，則上方下一關卡暫看 360.0-383.0 之區間。』今日果真進入該區間，最高來到 371.5 隨之回測。明日可注意下方初步支撐關卡 341.0-331.0 之區間，進入該區，仍有再次彈升之機。

2498 宏達電：看多！今日續上揚，明日若 46.55 前高被站上，則上攻力道可望持續，上方下一關卡看 50.70-52.50 之區間。但若再次轉弱，則續關注下方初步支撐關卡 40.40-37.60 之區間。

2330 台積電：看多！今日持續上揚，上方重大反壓區暫看 228.0-231.0 區間，若此區被站上，則向上續航力增。

3008 大立光：看多！續觀測頸線 3520-3606 反壓區，此區若一舉被站上，則翻為多方主控局面！但若先回測，則下方暫觀測支撐區 3296-3199 之區間。

6005 群益証：看多！技術面具打底即將完成之雛形，暫觀測下方支撐區 9.20-9.10 之區間，來到此區具向上發動攻勢之機！

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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