台股盤後－美中貿易戰現曙光 大盤價量俱揚 上漲105點收復月線

台股今天開低走高，受到美中貿易摩擦曙光乍現，加上量能回溫助攻，台股今 (28) 日加權指數終場大漲 105.69 點，收復 9800 點、月線，收在 9884.31 點，成交量為 1268.37 億元。

台股今天開盤雖小跌 4.59 點，指數以 9774.03 點開出，不過由於 G20 峰會前夕，白宮釋美國可望與中國重啟協商，被市場視為，拉鋸已久的美中貿易摩擦可望出現新契機，激勵國際股市走揚，台股也重新攻克 9800 點月線，盤中一度衝高至 9890.89 點，成交量也重回千億大關，呈現價量俱揚的走勢。

今天盤面亮點，除了撐盤主力蘋概股外，選後被歸類為「藍贏概念股」的觀光與百貨仍持續上演慶祝行情，航空雙雄長榮與華航在買盤追捧下，股價連袂站上波段新高。

蘋概三雄中，包括台積電與鴻海雙雙上漲，股價分別收在 226.5 元、73.1 元，股王大立光則因賣壓拖累，微幅下跌 0.29%，終場以 3475 元作收。

長榮航與華航帶量衝高，長榮航空受惠於投信買盤追捧，今天上漲 4.9%，股價收在 16.05 元；華航今天也有 6.31% 的漲幅，以 10.95 元作收。

另外，選後兩岸氛圍和緩，在陸客觀光題材挹注下，觀光百貨概念股中的六福、華園、大魯閣與燦星今天仍是盤面關注焦點，漲幅都在 4% 以上起跳。

法人認為，明天適逢摩台指結算，加上 G20 峰會在即，在川習會尚未有正式結論出爐前，市場觀望氛圍恐將持續，儘管台股量能回溫，但建議短線先看中小型股，大型股建議仍先觀望。

