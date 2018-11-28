台股盤中－漲價股重掌主流 5G、韓流股續飆 攻克9800點力挑月線

美股四大指數收盤全數小漲，但是台股在選後連漲兩日後，今 (28) 日開盤跌 4.59 點，指數開在 9774.03 點，隨後在漲價概念股、5G 題材等連袂上攻，加上有觀光、航運、電競等有題材族群撐腰下，盤中指數緩步往 9800 點邁進，最高漲到 9832 點，在月線關卡狹幅震盪；而櫃買指數率先收復季線，顯示內資持續強攻中小型股。

台積電、大立光等權值股熄火，壓抑大盤上攻力道，但鴻海絕地大反攻，盤中有愈走愈高氣勢，最高漲到 73.4 元，上漲近 4%，收復 10 日線，後續挑戰月線 74.55 元。

漲價概念股今天重掌主流，被動元件、MOSFET 族群、矽晶圓全都上攻，天揚強漲 7%，信昌電、台嘉碩漲逾 6%，指標股國巨、華新科也都勁揚；中美晶、環球晶、嘉晶、合晶都大漲。

5G 商機明年全面爆發，就連台積電總裁魏哲家都喊出 5G 是半導體的新藍海，激勵 5G 概念股今日強勢大漲，璟德飆 9%，啟碁、聯亞都勁揚半根停板，智易、波若威、驊裕、IET-KY、合勤控等都紅通通。

航空雙雄持續發威，長榮航飆漲 7% 上下，華航漲逾 4%，而觀光股燦星旅、華園狂飆約 8%，全都領先大盤率先收復所有均線，觀光股除了「韓流」可望帶來兩岸往來紅利，航空雙雄更有油價近期大跌題材加持，都成了近日連漲的利基點。

此外，資訊月開幕，電競概念股也是盤面焦點，健策亮燈漲停，技嘉、原相、青雲、圓剛、微星、曜越等都有 3-4% 的漲勢。

整體來說，台股選後連兩日上漲，技術面轉多，守穩 5 日、10 日均線支撐，現階段短期均線呈現向上走升，台股底部逐漸成型，底部支撐強勁，指數今天收復 9800 點。法人表示，在美國消費旺季消費創佳績下，消費族群及科技股有望出現產品熱銷及回補庫存的預期心理，不過，在周六前，仍有 G20 川習會的不確定性風險，操作上仍不建議貿然搶短。