會有聖誕行情嗎？BTIG：看川習會能否達成共識+Fed是否鬆口

雖然週一 (26 日) 和週二 (27 日) 美股反彈，但年底行情可能難以實現，除非市場獲得川普總統有關貿易的正面消息以及對聯準會 (Fed) 更溫和的評論。

關於 12 月 19 日召開的 Fed 會議，以及川普總統與中國國家主席習近平本週末在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的 20 國集團峰會上的會談，引發市場討論。但市場也可能因為股票在技術面表現太差而無力回天，目前為止這是近 70 年來第 3 糟的第 4 季。

川普週一接受美媒採訪時表示，他可能會在 1 月對中國商品加徵 25% 的關稅，讓市場再度緊張。但白宮經濟顧問 Larry Kudlow 週二發表的談話提振了股市，他說在川普週六與習近平會晤前白宮正與中國「各個層級」進行談判。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，「悲觀看法正在上升，無論股市這種修正是否會進一步加劇或變成其他東西，但我們認為很有可能，但這大多要取決於本週末川普與習近平的會談和 12 月 Fed 會議結果。」

他表示，如果貿易問題沒有任何進展，股市可能會出現大幅下挫，最可可能比目前水平再下跌 14%。

Emanuel 表示，「鑑於股票部位偏低以及人們過度採取防禦性投資，即使最壞的情況出現，下滑趨勢也不會太嚴重；但到了 2019 年情況就完全不同了，因為更長期的經濟冷戰意味著該檢視本益比倍數了。」

他說，目前市場多頭和空頭都感到沮喪，「過去一個月你在橫盤走勢中出現很多跳空缺口的事實真的只是反映出多頭的恐懼，而且已經變成擔憂和挫折。」他指出多頭一直在期待強勁的年終行情。

此外，「空軍其實也對他們的部位感到緊張。」「技術面正在形成底部的事實讓每個人都感到緊張，這這與我們在 2017 年看到科技股領軍大漲的動力完全相反。現在，如果你看多，你會害怕它會跌得更多；如果你放空，不需多久你就能滿載而歸。」

即使 12 月出現大幅反彈，除非市場內部開始改善，否則是會重演今年年初市場的艱難走勢。策略專家曾預計 11 月期中選舉後會出現反彈，但結果等來的是更多的重挫，抹去今年以來的大部分漲幅。

Strategas 技術分析師 Todd Sohn 表示，股市有可能在史上強勁的 12 月出現反彈。

週一，蘋果 (AAPL-US) 確實出現一波大漲，但在川普在專訪中表示他可能對 iPhone 加徵關稅後，週二略微走軟。蘋果近期已被視為貿易戰核心股票，因川普近日揚言將擴大貿易關稅範圍，暗示可能對蘋果旗下商品開始課稅，故多頭希望「川習會」能夠遏制跌勢，引導股市走高。

Sohn 表示，「年底前的確可能出現反彈，但如果既有的疑慮沒有消退，那只會為明年帶來問題。」他表示，標準普爾 500 指數中約有半數股票不再處於上升趨勢線中。

Sohn 表示，截至週一，標準普爾 500 指數中約有一半股票的 50 日均線低於 200 日移動均線。當這種情況發生時，市場又在走低，就會被視為一種負面趨勢。

蘋果股價已經下跌 27%，亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOG-US) 和臉書 (FB-US) 的股票也遭到大賣。他說：「困難之處在於如何判定是否已到低點，或只是季節性出現的超賣反彈。」

至於可能推動市場走高的重大事件，這位分析師認為，即使中國只是作個表面功夫，也會對股市有所改善，而 Fed 需要對升息更加謹慎。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，「投資人期望美國和中國之間的言論即使略見緩和，也將會是個里程碑。」「如果達成繼續談判的協議，並達成推遲加徵更多關稅的協議，市場可能會出現強勁反彈。但如果出現更多的口頭威脅而沒有和平的跡象，股票可能會看到更多的重挫。」

Arone 表示，Fed 主席 Jerome Powell 週三 (28 日) 將在紐約經濟俱樂部發表演講，以緩解市場的擔憂。一些市場專業人士預計，他不太可能表明 Fed 會暫停升息，但他可能會戒談 10 月初講話中一些激進的基調，當時他表示 Fed 遠未達到中性利率。

他說，「美中之間已經開始各退一步，而且我不認為鮑爾 10 月初談話，是意圖暗示有關升息步伐或方向的信號，市場應是反應過度了。」

他表示，目前股市幾乎反映沒有貿易協議的可能性，所以一旦確定了川普與習近平的會晤方式，很可能就會出現反彈。