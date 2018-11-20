訊連FaceMe臉部辨識引擎攜手宏碁aiSage 攻智慧刷臉商機

看準全球刷臉商機，訊連科技 (5203) 與宏碁公司 (2353) 攜手，於宏碁商用 AIoT 邊緣運算裝置 aiSage 中，導入訊連 FaceMe 臉部辨識引擎。宏碁 aiSage 為一款以邊緣運算 (Edge Computing) 為訴求之 AIoT 裝置，可透過 FaceMe 臉部辨識引擎，辨識性別、年齡、情緒等特徵，方便電子看板、資訊服務站(KIOSK)、門禁系統等開發商，打造出具備智慧刷臉功能的智慧零售、智慧城市與智慧門禁等應用。



訊連 FaceMe 臉部辨識引擎係採用深度學習法打造，提供高達 98.41% 的辨識率，於日前公布之 MegaFace Challenge 中，名列全球 Top 20，亦是台灣唯一上榜之臉部辨識引擎。FaceMe 提供跨平台、彈性建置之 SDK，可支援 Windows、Linux、Android 和 iOS 平台，提供開發者快速打造智慧刷臉應用的可能性。



訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，在深度學習法和頂尖硬體加乘下，AI 臉部辨識應用已全面爆發，旨在打造更便利的智慧生活體驗。而 FaceMe 臉部辨識引擎極適合導入宏碁 aiSage，快速建構電子看板、資訊服務站和門禁系統等多樣化應用。FaceMe 亦針對邊緣運算 (Edge Computing) 應用優化，讓類神經網路臉部辨識引擎同樣適合 aiSage 等輕量低功耗之嵌入式系統使用。



aiSage 為宏碁公司所打造之商用人工智慧物聯網 (AIoT) 邊緣運算裝置(Edge Device)。開發商可導入 FaceMe SDK，將高精準人臉偵測及辨識功能整合至產品或服務中。



此外，FaceMe 針對邊緣運算能力最佳化，能讓繁複類神經網路臉部辨識引擎於 aiSage 上高效運行。研發人員可依據需求和應用場域，彈性調整辨識速度、精確度及 CPU/GPU 加速並啟用較不占用記憶體的高精準模式，快速將 FaceMe 核心導入裝置中，應用於智慧零售、智慧城市及智慧門禁等場景。