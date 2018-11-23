訊連玩美移動開創「美妝3.0」 重新定義AI與AR應用

訊連科技 (5203) 旗下玩美移動總經理張華禎日前於年度最具權威美妝盛典（CEW）消費者年會中，提出劃時代的「美妝 3.0」概念，更加個人化、主動式的美妝體驗，展示前所未見的未來美妝科技趨勢。張華禎勾勒美妝消費體驗的未來趨勢，以人工智慧（AI）主動式偵測、分析，結合擴增實境（AR）虛擬試妝，預計在未來 3 年內會促使各大品牌、零售通路商翻轉未來行銷規劃，加速顛覆消費者體驗。玩美移動旗下 App「玩美彩妝」今年 5 月獲 CEW 全球美容權威獎「最佳美妝 App」，此次提出的「美妝 3.0」新概念結合前所未有的 AI 技術、AR 擴增實境和尖端技術深度學習，實現完全個人化、主動且極其準確的美妝虛擬體驗，即將成為主流美妝科技趨勢，徹底打破傳統店櫃體驗框架。



玩美移動藉由此一宣告鞏固其身為美妝科技創新積極領導者的地位，完美建構消費者、品牌和零售通路體驗的創新美妝體驗模式，將美妝產業高科技趨勢與未來提升至全新境界。玩美移動線上與線下的全新高科技技術運用，為超過 200 個世界領導美妝品牌提供服務，包括 ESTEE LAUDER，M.A.C，Target 和 YSL 等皆已為玩美移動的策略聯盟夥伴，背後坐擁龐大的全球 7 億 App 用戶，玩美移動和玩美彩妝 App 將以「美妝 3.0」概念掀起美妝產業科技化的全新革命。



玩美移動總經理張華禎指出，訊連 2015 年推出美妝 2.0（AR 運用）概念，在不到 3 年的時間裡，看到美妝產業如何一同升級，並以數位科技發展新形態消費者模式。現在更加榮幸能夠引領新時代的美妝產業轉型，革命性的『美妝 3.0』概念將舊型態的被動化體驗轉向主動且個人化的新模式。



張華禎表示，開創性的美妝 3.0 概念，與領先全球的 AR 和 AI 科技創新，將全面使玩美彩妝 App 為美妝品牌、零售通路商和美妝消費者提供全面顛覆的美妝體驗想像。消費者可以透過玩美彩妝 App 一同進入美妝科技的未來，率先體驗個人化的美妝科技新服務。