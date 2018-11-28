龍燈-KY前三季每股虧0.26元 第四季本業拚轉盈

龍燈 - KY(4141)27 日舉行法說會，財務長袁新澤表示，今年整體植物保護劑產業有逐漸回溫趨勢，公司持續調整銷售結構、管控費用支出，營業淨損較去年同期改善，業外則也小幅匯兌利益，第三季每股稅後盈餘 0.04 元，累計前三季每股稅後虧損 0.26 元。第四季進入傳統旺季，本業獲利可望轉虧為盈。北半球主要農業區域第三季進入季節尾聲，主要區域營收比重，中國區占比 27%、北美自由貿易區占比 10%、拉丁美洲地區占比 45%、歐洲區占比 8%。累積前三季區域銷售比重，中國區占比 36%、年增 8%，北美自由貿易區占比 17%、年增 2%，拉丁美洲區占比 27%、年下滑 20%，歐洲區占比則為 14%、年增 47%。



龍燈第三季合併營收 17.1 億元，較去年同期衰退 17.2%，若依美元計算，合併營收 5535 萬美元，相較去年同衰退 18.8%；營業費用 7.49 億元，相較去年同期下降 21.9%；營業淨損 1929 萬元，相較去年同期虧損 5301 萬元減少；稅後淨利 609 萬元，每股稅後盈餘 0.04 元。



袁新澤表示，今年整體植物保護劑產業有逐漸回溫趨勢，公司持續調整銷售結構，增加北半球銷售比重，降低南半球與新興市場區域的銷售比重，持續改善資金使用效率。不過，第三季北半球市場已進入淡季，營收與毛利的表現較去年同期下滑，但也積極控管費用支出，費用較去年同期大幅減少 22%，使營業淨損較去年同期改善。



業外部分，9 月雖再次面臨巴西幣大幅貶值的影響，但在降低巴西銷售比重與人民幣貶值的挹注下，業外仍呈現小幅匯兌利益，整體第三季獲利表現符合公司原先預期。展望第四季度，進入傳統旺季，在費用控制與較為有利的外在環境因素下，第四季本業獲利可望轉虧為盈。