台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月28日

台積電總裁魏哲家昨（27）日表示，半導體應用無所不在，因此美中貿易戰一定會影響半導體產業。台灣半導體業除了面臨美中貿易戰問題，還有中國大陸積極擴張勢力對台挖角，以及土地與水電等生產要素短缺的挑戰，但仍看好人工智慧、5G 等應用將為產業帶來新成長動能。

美中貿易戰已迫使部分台商迴游台灣避難，怎料川普變本加厲，再點名先前豁免的 iPhone 等中國製蘋果產品及筆電，擬加徵 10% 關稅，代工龍頭鴻海（2317）首當其衝，都快把郭董逼去高雄了。

行政院長賴清德在立法院答詢時說，如果要以空汙為標準 最好的能源就是核電，行政院發言人 Kolas Yotaka 表示，賴揆的發言只是舉例，其實真正的關鍵是政府到底能不能確保供電無虞。政府也會尊重公投結果，不再為非核家園設定 2025 期限。



經濟日報

川普放話 要對蘋果加稅

魏哲家改口 貿易戰影響半導體業

盧秀燕：招商引資 三類優先

工商時報

英國脫歐的經濟衝擊正式啟動

離岸風電聯貸 銀行憂政治變數

經部貿易戰影響報告：網通喜、機械憂

聯合報

非核家園 不再設 2025 期限

金金併 5 金控 6 銀行拿到門票

通用汽車北美大裁員 恐關 5 廠

蘋果日報

川普擬抽蘋果 10% 稅 郭董快被逼去高雄

中國製造優勢不再 食品三劍客暴跌

油價本季看低 航空雙雄繼續賺

中國時報

活化閒置國產 財部盯 31 案

看壞明年 GDP 破 2 買股信心 2 年新低

10 月又亮黃藍燈 動能減弱

自由時報

通用美加大裁員 川普怒︰先關中國廠

川習會倒數 中低姿態拉攏外企

全聯搶食藥局市場 大樹︰不擔心