購物季銷售破紀錄 亞馬遜「網路星期一」創單日銷量新高

亞馬遜稱本季假期購物季公司打破一系列銷售記錄——公司「網路星期一」創造公司單日商品銷售數量新記錄。

亞馬遜新聞稿稱，公司「網路星期一」（指「黑色星期五」之後的第一個星期一，各大零售商會在網站上提供巨大的折扣）打破公司單日商品銷售數量記錄。同時公司「火雞 5 日」（「Turkey 5」，指從感恩節開始一直持續到「網路星期一」的 5 個最受歡迎的購物日）商品銷售數量再創新高。

亞馬遜稱，在全球範圍內，客戶在「黑色星期五」和「網路星期一」訂購了 1800 多萬件玩具和 1300 多萬件時裝。

亞馬遜全球消費部門 CEO Jeff Wilke 在公開信中稱：

黑色星期五和網路星期一繼續打破亞馬遜年度的記錄，這告訴我們客戶喜歡購物交易，以開啟假日購物季節。

亞馬遜數據顯示，在美國市場，全球中小企業在黑色星期五的銷售額年增率增長 20% 以上；「火雞 5 日」，亞馬遜的客戶訂購了超過 1.8 億件商品。

亞馬遜網站上所有類別的暢銷產品包括全新的 Echo Dot 音箱、配備全新 Alexa 語音遙控器的 Fire TV Stick 4K 以及配備 Alexa 的 Fire 7 平板電腦。

與往年相比，今年的商家促銷時間開始格外的早，持續時間也格外的長。以亞馬遜為例，相較往年，今年亞馬遜將黑五的促銷活動延長至 10 天，從 11 月 16 日星期五 00:01 開始，到 11 月 26 日星期日 23:59 結束。

亞馬遜此前宣布，消費者在「黑色星期五「購物時的購買量達到了「創紀錄的水平」，僅用了 9 個小時，就在商品銷售數量上超過去年水平。消費者目前已經購買了超過 100 萬件玩具和 70 萬件時尚單品。

亞馬遜同時發布了迄今為止最暢銷的物品清單，其中包括第三代 Echo Dot、Fire TV Stick 4 k 電視棒、Fire 7 平板、8 夸脫型號的高壓鍋、葛萊 4Ever Extend2Fit 系列敞篷車座椅以及藍光哈利波特全集套裝。

市場分析稱，今年的「網路星期一」吸引到 7500 萬購物者。根據 Adobe Analytics，網路星期一網上總銷售額為 79 億美元，年增率增長 19.3%。

塔吉特百貨和亞馬遜今年提供不限訂單金額全數免費送貨服務，並通過促銷電子郵件對購物者狂轟濫炸。

這對在線零售商的在線平台和遞送服務構成考驗。沃爾瑪、Lowe's、J Crew 和 Lululemon 的網站一度癱瘓。

消費者愈發傾向於線上購買假日禮物，降低了「黑色星期五」的重要性，助推了「網路星期一」的銷量。消費者傳統上通常在黑色星期五湧入實體店搶購最劃算的商品。

在具體商品方面，玩具成為銷售贏家。Adobe Analytics 分析稱零售商通過提供巨額折扣吸引消費者，爭奪美國玩具零售商玩具反斗城破產留下的市場。

社交媒體對話追蹤機構 Brandwatch 表示，在提及網路星期一的 13000 條社交媒體對話中，Apple Watch 和 Red Dead Redemption 2 遊戲是討論最多的兩款產品。

全美零售商聯合會預計，包括在線銷售在內的美國 11 月和 12 月的假期零售銷售將較 2017 年增加 4.3-4.8%，總計達到 7174.5-7208.9 億美元。