光學模具廠中揚光電12/12上市 公開申購承銷價58元

鴻海 (2317-TW) 轉投資光學模具供應商中揚光 (6668-TW)，預計 12 月 12 日上市掛牌，其股票上市前競拍今 (28) 日完成開標，得標加權平均價為 58.04 元，公開申購承銷價為 58 元，將於 11 月 30 日至 12 月 4 日辦理公開申購。

中揚光電初次上市股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理，中揚光表示，本次參與投標的合格標單共 527 筆，得標筆數 368 筆，今 (28) 日上午於證交所經由公開的方式完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為 58.04 元，公開申購承銷價為 58 元。

中揚光辦理競價拍賣股數總計 5440 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價 55 元，最高得標價 70.1 元，計算得標加權平均價為 58.04 元。

中揚光電本次辦理公開申購價格為每股 58 元，公開申購股數計 2080 張，將於 11 月 30 日至 12 月 4 日為止，12 月 6 日將公開抽籤。

中揚光電最新財報，前 3 季營收 9.39 億元，毛利率 43.81%，年減 6.92 個百分點，稅後純益為 1.52 億元，年減 12.46%，每股純益為 2.51 元。中揚光今年資本支出預估約 5 億元，預估 2019 年將再投資 4.2 億元。

中揚光電 10 月營收為 7765 萬元，月減 39.71%，年減 17.3%，累計 1-10 月營收為 10.17 億元，年增 24.55%。

中揚光成立於 2013 年，本身具全兩岸生產線，也是美、韓手機廠供應鏈，今年再增大陸品牌大廠客戶，李總經理榮洲表示，中揚光進行多方面產品線布局，今年前 3 季投入的研發費用，已是去年全年的 3 倍。

中揚光主要生產手機鏡片光學模具，研發團隊於光學領域擁有深厚的產業經驗，光學產業客製化程度高，在維持產品高精度及穩定的供貨品質的同時，中揚光具有靈活的設計與調整能力，可快速提供之客製化產品及服務。

中揚光電今天在興櫃的最新成交價為 70.8 元。