盤前財經大事搶先讀2018年11月28日

今日操盤前瞻

法說會：嘉泥、喬山、和泰車、彰銀、力銘、神達、太景 *-KY、合一

股臨會：中和、祥業、創業家

除權息：晶悅、農林

新股掛牌：南寶、科定、鋐寶科技

G20 川習會週六世紀晚宴登場 川普：美中很有可能達成協議

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (27 日) 在阿根廷 G20 行前簡報時表示，美國總統川普和中國國家主席習近平將於週六 (12 月 1 日) 晚間 布宜諾斯艾利斯舉行的晚宴上會面，稱川普希望與習近平取得突破性進展，但談判若未果，美國已準備好徵收更多關稅因應。閱讀全文...

Fed 副主席：利率已接近「中性利率」 未來升息應取決於經濟數據

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 週二 (27 日) 發表演說時表示，隨著美國貨幣政策接近其最佳長期設定，美國央行漸進式升息的措施是恰當的。克拉瑞達此次演說聲援了聯準會的貨幣政策，並表達美國央行應如何升息的謹慎看法。閱讀全文...

半導體三大老看美中貿易戰 一致認為對產業造成影響

台灣半導體協會昨 (27) 日舉辦「2018 TSIA 年會」，談及美中貿易戰，半導體協會理事長暨台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家指出，對所有產業都有影響，當然也包括半導體業；力晶集團創辦人黃崇仁認為，會使中國半導體業面臨整併潮，對台灣產業有利；聯電 (2303-TW) 共同總經理簡山傑則說，目前影響還不大，後續還需觀察美中關係發展。閱讀全文...

金金併五大規則拍板 5 金控、6 銀行本周五可敵意併購

「金金併」相關法規修正完成預告，金管會今 (27) 日宣布，「金金併」五大原則，「合意併購」適合所有金控、銀行，但「非合意併購」排除公股行庫，且符合相關指標的只有 5 金控、6 銀行，自本周五 (11/30) 即可提出申請，依規定，金管會須在 15 個營業日內告知金融業者，是否可以併購。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉決戰 2019 關鍵二：空頭最不想要的？

如果預期在中美貿易戰爭之下，2019 年中國經濟 GDP 成長率不減反增？天方夜譚、異想天開？在家庭與婚姻的經營中，最忌諱的是夫妻多不安於室；為了無聊證明自己社會地位優越，若以正義主持者化身，涉入第三者婚姻中；最後使夫妻彼此、及兩個家庭子女多很難堪，甚至不知道到底要選哪邊站？閱讀全文...