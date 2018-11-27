〈搶搭韓流的概念股〉被遺忘的觀光業者 維格股價默默飆漲逾3成

九合一大選後，觀光業受到投資人看好後市成長力道，有不少買盤搶進推升股價，除了多檔飯店股連飆漲停板，伴手禮業者維格 (2733-TW) 似乎也將見到曙光，由於維格有觀光工廠黃金菠蘿城堡位於高雄，成長有想像空間，今 (27) 日股價一口氣飆漲多達 34%，來到去年 5 月中旬來新高價位，維格對此表示，期待業績成長，不過，陸客回流狀況有待觀察。

維格目前全台共有 2 座觀光工廠，分別為台北鳳梨酥觀光工廠 (五股夢工場) 和高雄黃金菠蘿城堡，另外還有 7 個一般街邊門市和百貨專櫃，以及 4 個機場門市。

由於過去 2 年陸客來台驟減，2016、2017 年營收分別來到 9.45 億元、7 億元，年減 17% 和 25%，大受衝擊，不復見過去每年營收超過 10 億元的榮景，所幸，今年以來看來營運逐漸趨於平穩，前 10 月合併營收 5.73 億元，年增 1.71%，法人指出，在衰退態勢和緩下，若陸客來台明顯回流，成長爆發可期。

據了解，目前維格的高雄黃金菠蘿城堡，接待的是各國的團客和自由行散客，包括港澳星馬、越南團客，而台灣國旅和家庭散客也都是客群之一，維格強調，這 2 年除了陸客外，積極爭取新南向國家的旅客已見成效。

除了實體門市，為了擴大銷售觸角，維格除了強化原有的「官網訂購、線上刷卡、全球宅配」，也積極尋求各領域跨業合作，包括飯店、景區和餐廳等。

另外，維格海外發展仍持續中，杭州生產中心以薄利多銷的代工模式增加營業收入，並積極參與政府和旅遊業主辦的海外推廣活動，成功提升在東協旅客間的能見度，並已取得國際清真認證。