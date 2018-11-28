小摩：中國經濟增長放緩 降評明年港股表現

摩根大通的亞太區董事總經理兼副董事長 Jing Ulrich 表示，儘管中國經濟增長預期將放緩，但仍有望成為全球增長最快的經濟體之一。另一方面，在中國經濟增長放緩，以及美國借貸成本攀升的影響下，摩根大通證券不看好港股明年的表現。

Ulrich 週二 (27 日) 出席美財經媒體於中國南沙舉辦的《東西方科技對談》，她指出，「值得注意的重要事項是，中國經濟可能正呈現彎曲，但它並沒有斷裂」。



摩根大通預計，明年中國經濟增長率將從 6.6% 放緩至 6.1%，但增長率超過 6% 仍將是全球經濟最快的增長率之一，並且將超越美國的增長率，美國今年第 3 季的年增率為 3.5%。

中國 GDP 年增率 (資料來源: tradingeconomics)

Ulrich 指出，北京當局不再依賴債務刺激經濟增長、消費者的不確定性增加以及房地產等領域的投資放緩，皆是導致經濟放緩的原因。同一時間，由於企業利潤增長減緩，減稅帶來的刺激效應消退，她預期美國明年經濟增長率將放緩。



除了上述因素之外，持續升溫的美中貿易戰亦對經濟增長有所影響，美國試圖縮小與中國的貿易逆差，因此對中國輸美商品課徵高額關稅，中國則採取報復性措施。美國不排除在明年 1 月 1 日開始，對價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵 25% 關稅。

Ulrich 表示，她希望美國總統川普和中國國家主席習近平，在本週 G-20 會議場邊會面時，可以制定出貿易協議的框架，在目前動盪的資本市場環境中，美中達成某種貿易休戰協議將非常有幫助。

股市



標普 500 指數上週跌入修正區域，從高點下跌超過 10%，上綜指數則為全球表現最差的股市指數之一，在 6 月下旬時跌入熊市，近期則在 2600 點左右徘徊。

上綜指數日線走勢圖

由於香港與中國經濟有很大的關聯性，受到中國經濟增長放緩影響，摩根大通將港股評級下調至「減持」，同時認為 MSCI 香港指數明年底將跌至 12600 點，該指數目前為 14378 點。

MSCI 香港指數日線走勢圖

摩根大通預測，香港股市的盈利將在明年上半年持續呈現下行趨勢，對經濟放緩的預期，使香港房地產行業降溫，住宅市場在明年第 1 季結束之前，不太可能回溫。

MSCI 中國指數今年以來跌幅為近 20%，但摩根大通分析師認為，在中國政策刺激與改革之下，從現在到明年年底，該指數有望展現 10% 左右的漲幅。