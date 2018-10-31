風險隱患已暴露 中共中央政治局會議：中國經濟下行壓力加大

根據《新華社》報導，中共中央政治局今 (31) 日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，分析當前經濟情勢；會議指出，中國經濟下行壓力加大，長期積累的風險隱患有所暴露，應及時採取對策。

會議稱，2018 年前 3 季，中國經濟運行平穩，且穩中有進，維持在合理區間；製造業投資回升，進出口皆有所成長，民眾收入增加與經濟成長，基本上是同步的；城鎮新增就業方面，已提前完成全年目標。

會議認為，中國經濟結構，正持續優化；促進金融市場健康發展的一系列措施，提振了市場信心。

然而，會議也強調，「當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力加大」，部分企業經營困難，長期積累的風險隱患有所暴露，應高度重視，及時採取對策。

會議指出，當前中國經濟情勢，是長短期、內外部因素，共同作用的結果；中國經濟正從高速成長階段，轉向高品質發展階段，且外部環境也發生深刻變化，部分政策效應，有待進一步釋放。

會議認為，面對經濟運行的矛盾和問題，應堅持穩中求進的基調，以供給側結構性改革為主軸，加大改革開放力度。

會議建議，應確實執行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期等工作，有效應對外部經濟環境變化，確保經濟平穩運行。

會議也強調，要堅持「兩個毫不動搖」，促進多種所有制經濟共同發展，並研究如何解決民營企業、中小企業所遭遇的困難。