中國副總理劉鶴：沒有國家會成為貿易戰贏家

中國國務院副總理劉鶴週二 (27 日) 在漢堡舉行的經濟會議上表示，貿易保護主義和單邊貿易方式只會加深經濟不確定性，任何國家都不會成為貿易戰中的贏家。

劉鶴指出，經濟發展的歷史已經證明，提高關稅只會導致經濟衰退，而且沒有人會成為貿易戰的贏家。因此，中國希望能在平等和相互尊重的基礎上，透過談判來解決問題。

美國總統川普本週預計在 G20 峰會上與習近平會面，川普日前在受時表示，對 2500 億美元的中國商品徵收的新關稅，將在 1 月 1 日上調至 25%，他「極不可能」接受任何延遲關稅的請求。

雖然到目前為止中國的出口一直保持強勁，但許多經濟學家預計，在美中貿易緊張前提下，可能帶來中國國內經濟問題。

與此同時，在 G20 會談前，劉鶴並未赴美加強談判，而是轉赴歐洲。除參加經濟會議外，在當地時間 26 日，也與德國副總理兼財政部長肖爾茨 (Olaf Scholz) 舉行會談。

劉鶴表示，中德同為世界主要經濟體和負責任大國，應共同維護自由貿易規則和多邊體制。當前，世界貿易領域出現一些問題，單邊主義、保護主義根本無法解決這些問題，只有在相互尊重、平等相待的基礎上通過磋商加以解決。

Scholz 指出，德國希望進一步加強與中國在經貿等各領域合作，特別是雙方採取更多措施，深化金融領域合作，推動金融市場相互開放取得實質性進展，以營造公平競爭環境。歡迎中資銀行在德國、特別是法蘭克福開展業務，德方也願加強在中小企業等方面與中方合作。