川普放話對中國輸美商品加稅 陶冬：這是他一貫的談判策略

根據《彭博社》報導，「川習會」將於本週登場，美國總統川普已放話，要對價值 2000 億美元中國輸美商品，調高關稅稅率；對此，瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬認為，這是川普政府一貫的談判策略。

川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普在接受《華爾街日報》專訪時揚言，他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

川普政府 9 月決定，對 2000 億美元的中國輸美商品，徵收 10% 關稅，並預計從 2019 年 1 月 1 日起，把稅率上調至 25%。

川普強調，他「不太可能」因北京當局要求，就暫緩調高稅率。

川普提到，蘋果公司 (Apple) 在中國生產的 iPhone 和筆記型電腦，也可能被涵蓋在加稅清單中。

對於川普的說法，陶冬表示，「這是一種談判策略」。

陶冬認為，「讓對方承受風險較高的壓力，似乎是川普政府的一貫模式。」

中國駐美大使崔天凱在接受《華爾街日報》採訪時指出，中美貿易磋商，立場必須清楚、連貫，「如果有一方一直在變，這對磋商無益。」

崔天凱稱，雙方如果達成一致，就要遵守共識，並在此基礎上繼續前進，「不是今天有了初步共識，明天就推翻它。」